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УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

ОДОБРЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

517

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ

УРОКИ

ОТ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ

ФГОС

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СООТВЕТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ПОДГОТОВКА

к ОГЭ и ЕГЭ

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЧТО ТАКОЕ «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»

«Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя.

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ПОНЯТНАЯ ГЕНЕТИКА

Учебные материалы в области генетики для учеников старших классов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Перечень ресурсов, доступных детям

КОЛЛЕКЦИЯ

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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России

КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ

ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Материалы
из различных источников

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ

ГИД
ПО «РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности

Видеосюжет о «Российской электронной школе»

КАТАЛОГ
МУЗЕЕВ

ФИЛЬМОТЕКА

МУЗЫКА КОНЦЕРТЫ

НОВОСТИ ПРОЕКТА

12
нояб.
Консультационная поддержка родителей детей
09
сент.
На портале «Российская электронная школа» появился раздел «Календарь событий»

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