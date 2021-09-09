153874
УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
ОДОБРЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛАМИ
517
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
УРОКИ
ОТ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ
ФГОС
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СООТВЕТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОДГОТОВКА
к ОГЭ и ЕГЭ
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЧТО ТАКОЕ «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»
«Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя.Подробнее в видеопособиях...
ПОНЯТНАЯ ГЕНЕТИКА
Учебные материалы в области генетики для учеников старших классов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Перечень ресурсов, доступных детям
КОЛЛЕКЦИЯ
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ
ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Материалы
из различных источников
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ
ГИД
ПО «РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ»
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности